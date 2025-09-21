Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кристина Кормилицына/РИА Новости

С 1 октября 2025 года россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

На первом этапе внедрения цифрового рубля, который начнется с октября 2025 года, будет использоваться ограниченный список расходов федерального бюджета. Такой подход позволит протестировать систему на небольшой базе и минимизировать риски при массовом переходе, объяснил Немкин.

С 1 января 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех федеральных выплат, включая пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия. Однако, как отметил депутат, это не будет означать отмену традиционных методов получения средств. Граждане смогут выбрать, как получать свои выплаты — на карту, наличными или в цифровом формате.

По словам парламентария, с 2027 года цифровой рубль будет внедряться и в региональные бюджеты, а также в внебюджетные фонды. Это решение, по его мнению, поможет унифицировать финансовые потоки на всех уровнях, повысив прозрачность и скорость расчетов, а также предоставит гражданам новые удобные способы управления средствами.

Немкин также отметил, что внедрение цифрового рубля будет происходить поэтапно, без резких изменений. Граждане, чьи пособия или пенсии попадут в пилотный список с октября 2025 года, получат заранее информацию о выборе способа получения средств. При этом использование цифрового рубля будет простым: доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а также мгновенная конвертация в обычные деньги.

Парламентарий подчеркнул, что использование цифрового рубля будет добровольным. Открытие цифрового кошелька потребует осознанного решения граждан, и автоматического открытия счетов не будет. Такой подход позволит внедрять инновацию постепенно, сохраняя доверие общества и помогая людям привыкать к новой форме денег.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о надежности цифрового рубля.

