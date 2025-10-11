На юге Украины десятки тысяч человек остаются без света после обстрела

В Одесской области 30 тыс. человек остались без света после ночного обстрела

В Одесской области после ночного обстрела света нет у 30 тыс. украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на ДТЭК (Донбасскую топливно-энергетическую компанию, крупнейший частный холдинг в энергетической отрасли республики).

В компании рассказали, что уже вернули электричество 290 тыс. абонентов.

Утром глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области на юге Украины было повреждено энергетическое оборудование. Местные СМИ писали, что после взрывов часть Одессы и пригородов осталась без света. Воздушная тревога в регионе прошлой ночью длилась более двух часов.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры в стране продолжается ликвидация последствий ударов ВС РФ. В Киеве бригады работали над восстановлением электроснабжения и подачи воды. Также были проблемы с подачей электричества в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее глава офиса Зеленского пригрозил разрушить инфраструктуру России.