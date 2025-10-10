Зеленский прокомментировал удар РФ по энергетике

На многих объектах критической инфраструктуры на Украине продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожская, Кировоградская и Херсонская области, рассказал Зеленский.

«Все необходимые службы работают над восстановлением. Где нужно, действуют спасатели. Получаю регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, минэнергетики — Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Нужна максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях», — заявил Владимир Зеленский

До этого российские Telegram-каналы сообщили, что военнослужащие ВС РФ в течение ночи выпустили около 30 ракет «Искандер» по объектам на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что согласовал СБУ план асимметричных ответов на удары России.