Глава офиса Зеленского пригрозил разрушить инфраструктуру России

Ермак: Украина в ответ на удары России может разрушить ее инфраструктуру
Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может уничтожить инфраструктуру России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре следует ответ, и ее инфраструктура будет разрушена», — написал он.

Ермак добавил, что конфликт должен быть завершен как можно скорее, а виновные в нем — наказаны.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. По его словам, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения российских войск продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.

