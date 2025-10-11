На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На складе в Подмосковье в результате пожара частично обрушилась кровля

МЧС РФ: в подмосковной Электростали загорелся склад
true
true
true

Пожар произошел на складе в городе Электростали в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что загоревшаяся постройка расположена на улице Рабочая. Известно, что на складе частично обрушилась кровля.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание и защищают от огня соседние здания», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации огня привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. Площадь возгорания пока не установлена.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар. По последней информации, в результате происшествия пострадали пять человек. Еще одного человека спасти не удалось. Следователи считают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее в Ростовской области загорелся храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами