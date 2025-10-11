На складе в Подмосковье в результате пожара частично обрушилась кровля

Пожар произошел на складе в городе Электростали в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что загоревшаяся постройка расположена на улице Рабочая. Известно, что на складе частично обрушилась кровля.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание и защищают от огня соседние здания», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации огня привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники. Площадь возгорания пока не установлена.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар. По последней информации, в результате происшествия пострадали пять человек. Еще одного человека спасти не удалось. Следователи считают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее в Ростовской области загорелся храм.