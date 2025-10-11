Следователи назвали вероятную причину пожара в Сосновоборске

Следователи выясняют обстоятельства пожара в многоэтажном доме в Сосновоборске под Красноярском, в результате которого не смогли спасти 48-летнюю женщину, а также пострадало пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Женщина, проживавшая в квартире вместе со свекром и свекровью, предположительно, уснула с непотушенной сигаретой. Очаг пожара нашли в комнате, где она находилась, после чего пламя быстро распространилось на крышу дома.

Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

О пожаре в многоквартирном доме на площади 2 тыс. квадратных метров в Сосновоборске МЧС сообщило в ночь на 11 октября. В тушении участвовали 58 человек и 18 единиц техники. Из горящего дома эвакуировались 200 человек. Возгорание ликвидировали.

