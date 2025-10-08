На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области загорелся храм

МЧС: в Батайске Ростовской области загорелся храм
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники МЧС тушат возгорание в храме в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«В 15:44 Батайск, [произошло возгорание] храма на площади 80 кв. м, 16:13 — локализация», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек.

5 октября пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

1 октября пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном городе Одинцово. Как пишет Telegram-канал «Типичное Одинцово», причиной возгорания стал взрыв сушильной машины в одной из квартир.

Ранее в Крыму загорелся многоквартирный дом на площади 400 «квадратов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами