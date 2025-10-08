В Ростовской области загорелся храм

Сотрудники МЧС тушат возгорание в храме в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«В 15:44 Батайск, [произошло возгорание] храма на площади 80 кв. м, 16:13 — локализация», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек.

