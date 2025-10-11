На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выросло число пострадавших при пожаре в Сосновоборске под Красноярском

Число пострадавших при пожаре в Сосновоборске под Красноярском выросло до пяти
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших в результате крупного пожара в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском выросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Алексея Кудрявцева.

По его словам, один человек не выжил, а двое пострадавших находятся в приемном покое Сосновоборской городской больницы — у них диагностировано отравление угарным газом легкой степени.

«Три человека получили медицинскую помощь на месте», — сказал городской глава.

О пожаре в многоквартирном доме на площади 2 тыс. квадратных метров в Сосновоборске МЧС сообщило в ночь на 11 октября. В тушении участвовали 58 человек и 18 единиц техники. Из горящего дома эвакуировались 200 человек. В 7:04 по местному времени (3:04 мск) пожар ликвидировали.

7 октября в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение.

Ранее в Москве частично обрушилась кровля здания после крупного пожара.

