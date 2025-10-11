Аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В ночь на 11 октября работу приостанавливали аэропорты Волгограда, Саратова, а также Казани, Самары и Ульяновска.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.