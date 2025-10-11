В нескольких аэропортах РФ ввели временные ограничения

В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого аналогичные меры были введены в аэропорту Саратова (Гагарин).

План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.