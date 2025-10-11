В Красноярском крае ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме

МЧС: пожар в пятиэтажке в Сосновоборске под Красноярском ликвидирован

Крупный пожар в пятиэтажном доме в Сосновоборске под Красноярском ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, пожар был потушен в 7:04 по местному времени (3:04 мск).

В результате происшествия один человек не выжил, двое пострадали. Еще 28 жильцов находятся в пункте временного размещения.

О пожаре в многоквартирном доме на площади 2 тыс. квадратнгых метров в Сосновоборске МЧС сообщило в ночь на 11 октября. В тушении участвовали 58 человек и 18 единиц техники. Из горящего дома эвакуировались 200 человек.

