В Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане

«Осторожно, Москва»: в столице произошел взрыв газового баллона в чайхане

На западе столицы произошел пожар в здании чайханы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение. По словам очевидцев, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

5 октября пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

В этот же день спасатели потушили масштабный пожар на Волгоградском проспекте в Москве. Специалисты АЛКООС и ЧС провели экспресс-анализ воздуха. По итогам проверки концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую.

Ранее в Москве произошел сильный пожар в квартире на Варшавском шоссе.