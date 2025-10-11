В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей

МЧС: из горящего дома в Сосновоборске эвакуировали 200 человек

Из горящего многоквартирного дома в Сосновоборске эвакуировались 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю», — говорится в сообщении.

В Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме на площади 2 тыс. кв м. В тушении участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

7 октября в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение.

5 октября пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

Ранее спасатели потушили пожар на Волгоградском проспекте в Москве.