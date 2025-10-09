При массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область загорелись объекты ТЭК

В Волгоградской области из-за налета дронов произошли пожары на объектах ТЭК

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) отражает массированную атаку беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале региональной администрации губернатор Андрей Бочаров.

Он заявил, что в Котовском районе из-за падения обломков беспилотника частично повреждено здание котельной.

«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — добавил глава региона и отметил, что пожарные тушат пожар.

Прошлым вечером российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 27 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00 часов. По четыре БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Курской областях, три — в небе Белгородской области, шесть — в Ростовской области и 10 — в Брянской.

Волгоградская область до этого подверглась налетам дронов 7 октября. Тогда обломки БПЛА упали в Городищенском районе. Там работали саперы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».