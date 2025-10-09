На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область загорелись объекты ТЭК

В Волгоградской области из-за налета дронов произошли пожары на объектах ТЭК
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) отражает массированную атаку беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале региональной администрации губернатор Андрей Бочаров.

Он заявил, что в Котовском районе из-за падения обломков беспилотника частично повреждено здание котельной.

«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — добавил глава региона и отметил, что пожарные тушат пожар.

Прошлым вечером российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 27 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00 часов. По четыре БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Курской областях, три — в небе Белгородской области, шесть — в Ростовской области и 10 — в Брянской.

Волгоградская область до этого подверглась налетам дронов 7 октября. Тогда обломки БПЛА упали в Городищенском районе. Там работали саперы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами