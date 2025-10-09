Аэропорт Краснодара приостановил работу

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью аналогичные ограничения действовали в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.