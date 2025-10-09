На юге России приостановили работу два аэропорта

В аэропортах Волгограда и Самары ввели ограничения на движение самолетов

В волгоградском и самарском аэропортах ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 2:43. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

С 00:07 аналогичные ограничения были введены в саратовском аэропорту Гагарин.

Этой ночью Волгоградская область при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) отражает массированную атаку беспилотников. В Котовском районе региона из-за падения обломков беспилотника было частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.

Прошлым вечером в Курчатове Курской области тоже упал украинский беспилотник. Это привело к возгоранию травы на площади в 500 кв. м. На место прибыли сотрудники оперативных служб и начали тушить огонь.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.