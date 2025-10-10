На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о повреждении теплоэлектростанции

ДТЭК: на Украине одна из ТЭС получила серьезное повреждение
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Оборудование одной из украинских теплоэлектростанций (ТЭС) получило серьезное повреждение. Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК в Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий», — говорится в заявлении.

В нем не уточняется, какому именно объекту был нанесен урон.

10 октября министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю военнослужащие страны нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, атакам подвергались склады боеприпасов и беспилотников, объекты энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, при выполнении боевых задач Вооруженные силы РФ использовали высокоточное оружие.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на многих объектах критической инфраструктуры в стране продолжается ликвидация последствий ударов ВС РФ. В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и подачи воды. Также есть обесточивание в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской областях.

Ранее на Украине перекрыли движение по дамбе Днепровской гидроэлектростанции.

Новости Украины
