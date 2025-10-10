На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: за неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшую неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, под удар попали объекты энергетики Украины, а также склады боеприпасов и беспилотников. Были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Удар по живой силе противника наносился при помощи авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, также были разрушены места хранения и запуска дронов дальнего действия. Вооруженные силы РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее появилось видео ликвидации цеха сборки дронов ВСУ в Херсоне.

