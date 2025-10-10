На Украине перекрыли движение по дамбе Днепрогэс

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федоров: на Украине перекрыли проезд по плотине Днепрогэс
Global Look Press

По автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыли движение. Об этом сообщил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров в Telegram-канале.

«На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс», — заявил он.

По словам политика, до этого на территории подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы.

Днепрогэс расположена в городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2.

После этого по дамбе Каневской гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области перекрыли движение. Глава областной администрации Игорь Табурец рассказал, что в области были зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Утром 10 октября российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что средства контроля подтвердили ликвидацию объектов подразделений армии противника.

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по заводу, где собирали дроны ВСУ.

