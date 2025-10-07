На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черниговской области Украины без света остались 61 тыс. домов

В Прилуках обесточены более 61 тыс. домов из-за повреждения энергообъекта
Shutterstock/Creative Cat Studio

В украинских Прилуках Черниговской области более 61 тыс. абонентов остались без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта. Об этом сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

В пресс-службе уточнили, что инцидент затронул значительную часть города.

Местная администрация сообщала о повреждении критической инфраструктуры, что привело к отключению электричества. Подтвердили повреждения и в Министерстве энергетики Украины, которое также отметило аналогичные инциденты в Сумской и Харьковской областях.

Минэнерго Украины сообщило, что ситуация в Прилуках и Сумской области остается сложной, а восстановительные работы продолжаются. Частично без света утром во вторник оставался и город Сумы.

До этого вице-премьер Украины по вопросам реконструкции, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Полтаве и Сумах на Украине повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, в результате чего часть городов осталась без электроснабжения, а движение поездов задерживается.

Ранее в России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС.

