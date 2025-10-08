Один из городов Сумской области остался без света

Город Белополье в Сумской области на севере Украины остался без электроснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Уточняется, что проблемы со светом связаны с повреждением энергообъекта.

В настоящее время в отдельных районах региона действует воздушная тревога. Кроме того, она объявлена на части территории Черниговской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. По его словам, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения российских войск продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества после взрывов.