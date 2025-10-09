На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал Алиеву сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном

Путин: Россия приложит все усилия для развития отношений с Азербайджаном
Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия приложит все усилия для сохранения позитивной динамики в развитии отношений с Азербайджаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров российский лидер отметил высокий уровень гуманитарных связей между двумя странами.

«У нас благодаря вашему вниманию всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи... Мы вам за это благодарны и, конечно, сами со своей стороны будем делать все, чтобы эта динамика сохранялась», — сказал Путин.

В ходе встречи президент России отметил заслуги азербайджанского коллеги в развитии гуманитарных связей между странами.

Как отметил Путин, российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику, невзирая на инцидент с самолетом AZAL и другие факторы.

Ранее Путин назвал Алиеву причину катастрофы самолета AZAL.

