В пророссийском подполье рассказали об ударе по заводу, где собирали дроны ВСУ

Российская армия нанесла удар по заводу в Полтавской области, на котором производились беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Есть прилеты... по Кременчугскому автосборочному заводу, где было развернуто производство БПЛА», — сказал он.

Накануне в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ.

Помимо этого, были разрушены места хранения и запуска дронов дальнего действия. Российские силы также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская армия уничтожила технику ВСУ западного производства.