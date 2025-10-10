На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Украины перекрыли движение по дамбе еще одной ГЭС

Табурец: по дамбе Каневской ГЭС в Черкасской области перекрыли движение
Thomas Peter/Reuters

По дамбе Каневской гидроэлектростанции (ГЭС) в Черкасской области в центральной части Украины перекрыли движение. Об этом сообщил глава областной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

«В настоящее время перекрыто движение по дамбе ГЭС», — заявил он.

По словам политика, в области произошли повреждения инфраструктуры.

Незадолго до этого из-за налетов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс — крупнейшей ГЭС в стране, которая находится в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Утром 10 октября российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что средства контроля подтвердили ликвидацию объектов подразделений армии противника.

Накануне в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ.

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по заводу, где собирали дроны ВСУ.

