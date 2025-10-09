ВС России уничтожили хранилища горючего и портовые сооружения ВСУ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ поразили портовые сооружения, энергообъекты и хранилища горючего ВСУ
Минобороны России

Вооруженные силы России (ВС РФ) при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Помимо этого, были разрушены места хранения и запуска дронов дальнего действия. Российские силы также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, уточнили в оборонном ведомстве.

3 октября Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также были поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий ВПК.

По данным агентства Bloomberg, Украина лишилась более 60% возможностей по добыче газа после того, как объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях подверглись ударам ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по цеху производства дронов у Херсона.

