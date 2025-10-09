В Одесской области более 30 тысяч абонентов остались без света

Более 30 тыс. абонентов в Одесской области остались без света в связи с повреждением энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Олег Кипер.

«Есть повреждения <...> портовой и энергетической инфраструктур», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что на территории одного из портов произошел пожар. Огонь охватил контейнеры с деревянными паллетами и растительным маслом.

8 октября в городе Белополье в Сумской области произошло отключение электроснабжения. Украинское издание «Общественное» писало, что свет пропал из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

В ночь на 5 октября Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным предприятиям на Украине. Глава государства Владимир Зеленский утверждал, что российские военнослужащие использовали около 500 беспилотников и более 50 ракет, в том числе «Кинжалы». В результате ряд украинских городов оказались обесточены, а на территории Львовской области загорелись газовое хранилище и индустриальный парк. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры.