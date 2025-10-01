На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетнего сына Лерчек срочно прооперировали из-за повреждения легких

Адвокат Третьяков: сын Чекалиной был успешно прооперирован из-за пневмоторакса
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат экс-супруга Валерии Чекалиной Константин Третьяков заявил, что трехлетнему сыну Льву блогерши диагностировали пневмоторакс — повреждение легких. Слова защитника передает РЕН-ТВ.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в минувшее воскресенье сын Чекалиной, более известной как Лерчек, случайно уронил на себя стол во время игры с братом. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь, поэтому находящаяся под домашним арестом Чекалина получила специальное разрешение на выезд из дома.

Третьяков отметил, что сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу на служебном автомобиле. После успешной операции мальчик быстро пришел в себя, а на следующий день ему удалили дренаж из легких.

На данный момент состояние ребенка стабилизировано, медики контролируют его восстановление после полученной травмы.

8 сентября блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что звезду «Брата» экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.

