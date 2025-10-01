На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гаишники помогли спасти сына Лерчек

В Москве гаишники помогли спасти сына блогера Лерчек, на которого упал стол
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве сотрудники ДПС помогли госпитализировать сына блогера Лерчек, на которого упал стол. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«3-летний сын блогеров Чекалиных был экстренно госпитализирован в больницу — он уронил на себя стол во время игры дома. У малыша диагностировали пневмоторакс. Его уже прооперировали, скоро он сможет вернуться домой», — говорится в сообщении.

По информации канала, помощь сотрудникам экстренных медицинских служб оказали работники ДПС: правоохранители помогли преодолеть длинный автомобильный затор на Новорижском шоссе.

8 сентября блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее подросток на питбайке разбился в жестком ДТП в Новой Москве.

