Кадыров сообщил о планах объявить 2026 год годом горных территорий

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, когда добрые дела делаешь — не устаешь», — сказал политик в рамках открытия в Грозном обновленной улицы имени Абузара Айдамирова.
По его словам, власти Чечни «берут самое лучшее от лучших» стран мира и используют это в Грозном, Гудермесе, Шалях.
«Мы планируем следующий год объявить годом горных территорий. Строятся в Ведучи, в Казеной-Ам гостиницы, и мы хотим в Нашха построить спортивный комплекс, спа-центр», — отметил глава республики.
7 октября Кадыров заявил о планах пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие нового района в Грозном, названного в честь российского лидера.
В среду в Грозном прошло открытие первой линии домов в новом районе имени президента России Владимира Путина.
О создании района имени Путина в Грозном Кадыров объявил в феврале 2024 года. Он расположится на территории свыше 200 гектаров. Сейчас на территории проводится масштабная стройка. Работы планируется завершить к 2027 году.
Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.