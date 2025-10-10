На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил о планах объявить 2026 год годом горных территорий

Кадыров заявил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, когда добрые дела делаешь — не устаешь», — сказал политик в рамках открытия в Грозном обновленной улицы имени Абузара Айдамирова.

По его словам, власти Чечни «берут самое лучшее от лучших» стран мира и используют это в Грозном, Гудермесе, Шалях.

«Мы планируем следующий год объявить годом горных территорий. Строятся в Ведучи, в Казеной-Ам гостиницы, и мы хотим в Нашха построить спортивный комплекс, спа-центр», — отметил глава республики.

7 октября Кадыров заявил о планах пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие нового района в Грозном, названного в честь российского лидера.

В среду в Грозном прошло открытие первой линии домов в новом районе имени президента России Владимира Путина.

О создании района имени Путина в Грозном Кадыров объявил в феврале 2024 года. Он расположится на территории свыше 200 гектаров. Сейчас на территории проводится масштабная стройка. Работы планируется завершить к 2027 году.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами