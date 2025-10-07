Кадыров сообщил о планах пригласить Путина на открытие одноименного района в Грозном

Кадыров пригласит Путина на открытие нового района в Грозном в 2027 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о планах пригласить президента России Владимира Путина на открытие нового района в Грозном, названного в честь главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с удовольствием приглашаем и ждем его (Владимира Путина. — «Газета.Ru») в 2027 году, когда будет открытие полного района. Мы пригласим», — сказал лидер Чечни.

Он выразил надежду, что глава государства посетит открытие всего района.

7 октября в Грозном прошло открытие первой линии домов в новом районе имени президента России Владимира Путина.

В середине сентября Кадыров рассказал, что этот район является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность российскому лидеру.

Он также отметил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По словам главы Чечни, власти республики хотели сделать его удобным в вопросе обслуживания гостей и жителей города, а также дальнейшего развития.

О создании района имени Путина в Грозном Кадыров объявил в феврале 2024 года. Он расположится на территории свыше 200 гектаров. Сейчас на территории проводится масштабная стройка. Работы планируется завершить к 2027 году.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.