Самозанятым в России разрешат оформлять оплачиваемые больничные

Мишустин: самозанятые с 1 января смогут оформлять оплачиваемые больничные
Александр Кряжев/РИА Новости

Самозанятые граждане получат возможность оформлять оплачиваемые листки нетрудоспособности. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина, анонсируя соответствующие изменения в законодательстве, пишет ТАСС.

Премьер-министр пояснил, что, начиная со следующего года, самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде и вносить ежемесячные платежи, что позволит им получать выплаты по больничному листу в случае временной нетрудоспособности.

В этот же день в кабмине исключили изменения в режиме работы самозанятых до 2028 года.

До этого газета «Ведомости» писала, что Совет Федерации предложил правительству проанализировать итоги «эксперимента с самозанятыми» и завершить его досрочно — в 2026 году вместо 2028 года. Предложение было выдвинуто верхней палатой по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

В начале октября Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила опрос среди самозанятых граждан с целью выяснить их оценку текущего режима налога на профессиональный доход (НПД).

Ранее экономист Балынин назвал главные нарушения самозанятых.

