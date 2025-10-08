На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области после обстрела ВСУ погибла учительница

РИА: учительница погибла при обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Учительница русского языка и литературы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко погибла в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супруга погибшей Эрвина Мамбетова.

По словам собеседника агентства, его жена погибла во время тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе, который подвергся атаке.

Утром 8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе. По его информации, в результате атаки погибли двое мужчин и одна молодая женщина.

По состоянию на 11:38 мск было известно о десяти пострадавших при обстреле.

Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. В тот же день губернатор писал о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.

