В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал местный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пять муниципалитетов региона были атакованы Вооруженным силами Украины (ВСУ).

«В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ», — поделился Гладков.

Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон повредил стекла и кузов припаркованного во дворе автомобиля. Еще один автомобиль сгорел в результате детонации дрона на стоянке в селе Первое Цепляево.

В селе Чайки Белгородского района в результате атаки дрона поврежден частный дом — посечены фасад и навес, пробита кровля. Также поврежден находившийся во дворе легковой автомобиль.

В селе Казначеевка Валуйского городского округа пострадало фермерское хозяйство. Сгорела кровля складского помещения и две единицы техники. В селе Борисовка Волоконовского района из-за удара FPV-дрона перебита линия электропередачи.

7 октября Гладков сообщал о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область.

Накануне глава региона рассказал о ракетном ударе по административному центру.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.