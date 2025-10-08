В Белгородской области три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе.

По предварительным данным, в результате атаки погибли трое человек, один получил ранения. Также частично разрушено здание социального объекта.

На месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Губернатор заверил, что будет оперативно информировать о ситуации по мере поступления информации с места событий.

Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. В тот же день губернатор писал о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область.

В начале недели Гладков рассказал о ракетном ударе по административному центру. Изначально сообщалось об одном жителе, который получил несовместимые с жизнью травмы. Он тогда писал, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что и его спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.