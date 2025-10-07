Несколько мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ в Белгородской области

Гладков сообщил о четырех пострадавших во время атак ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших мирных жителях в результате атак украинских войск.

По его данным, в Шебекинском округе на участке автодороги Муром — Середа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно добрался до больницы №2 Белгорода, где у него диагностировали минно-взрывную и баротравму. Пострадавший остается под наблюдением врачей. Транспортное средство также получило повреждения.

Еще один инцидент произошел в районе села Мощеное Грайворонского округа, где грузовик атаковал FPV-дрон. В результате пострадали трое человек: у женщины — множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у мужчины — баротравма и ранения головы, руки и бедра, у третьего — предварительно баротравма.

Все пострадавшие доставлены бойцами «БАРС-Белгород» в Грайворонскую ЦРБ, после чего их перевезли в больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Накануне глава региона рассказал о ракетном ударе по административному центру. Изначально сообщалось об одном жителе, который получил несовместимые с жизнью травмы. Гладков тогда писал, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что и его спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка.