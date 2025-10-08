На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ставрополя приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя ограничили полеты
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ставрополя введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, решение было принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

7 октября сообщалось, что в Сочи после введения ограничений 21 рейс задержали более чем на два часа, еще десять самолетов сели на запасные аэродромы. В аэропорту были введены временные ограничения, но позже их сняли.

Ранее над аэропортом норвежского Осло заметили беспилотники.

