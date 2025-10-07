Суд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина

Московский городской суд 13 октября рассмотрит жалобу защиты Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) на решение о заочном аресте бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости.

17 сентября Чичваркин был заочно арестован на два месяца. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. В документах подчеркивается, что назначенная мера начнет действовать в момент задержания Чичваркина на территории России либо экстрадиции в страну.

За распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а за нарушение порядка деятельности иностранного агента — до 2 лет.

В июне 2022 года Минюст объявил Чичваркина иноагентом. После чего суд дважды штрафовал предпринимателя за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

В 2025 году прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении Чичваркина уголовное дело, отметив, что тот продолжает распространять материалы без иноагентской маркировки.

В июле этого года МВД объявило Евгения Чичваркина в федеральный розыск.

Ранее главреда «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента.