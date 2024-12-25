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Чичваркина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал бизнесмена Чичваркина за нарушение закона об иноагентах
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tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гагаринский суд Москвы наложил штраф на бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) за отказ предоставить данные о своей деятельности в российский Минюст. Об этом сообщает РИА Новости.

«24 декабря Чичваркину было назначено административное наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.

Сумма штрафа не была уточнена, но согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом информации о себе в уполномоченный орган), она может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В ноябре сообщалось, что Чичваркину грозит штраф за отказ предоставить в Минюст России данные о своей деятельности в качестве иноагента.

Чичваркина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в июне 2022 года. В заявлении Минюста говорилось, что предприниматель занимался политической деятельностью.

В апреле 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Чичваркина просили признать спонсором терроризма и госизменником. Поводом для этого стало одно из последних видео бизнесмена, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют Вооруженные силы Украины.

Ранее Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста.

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