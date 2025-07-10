Чичваркина объявили в розыск

Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается в базе МВД.

«Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Московская прокуратура 14 марта направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Чичваркина. Основанием для уголовного преследования в отношении предпринимателя послужило нарушение закона об иноагентах: несмотря на два предыдущих административных штрафа за аналогичные нарушения (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), Чичваркин продолжил распространять материалы в соцсетях без надлежащего маркирования.

В феврале против Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что наемники ЧВК «Вагнер» собирались похитить в Лондоне Чичваркина.