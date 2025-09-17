На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмена Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно арестовал бизнесмена Евгения Чичваркина на два месяца
tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Бизнесмен обвиняется в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. Назначенная мера начнет действовать в момент задержания Чичваркина на территории России либо экстрадиции в страну.

В июле этого года МВД объявило Евгения Чичваркина в федеральный розыск.

Однако он давно не проживает в России. В 2009 году он покинул страну и переселился жить в Великобританию, где ведет бизнес и занимается публичной деятельностью.

В июне 2022 года Минюст объявил Чичваркина иноагентом. Гагаринский суд дважды — в ноябре 2023 года и декабре 2024 года — штрафовал предпринимателя за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

В 2025 году прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении Чичваркина уголовное дело, отметив, что тот продолжает распространять материалы без иноагентской маркировки.

Ранее участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ.

