В Сибири самолет приземлился с разбитым боковым стеклом

Самолет Ан-24 «КрасАвиа» совершил посадку с битым боковым стеклом в Красноярске

Самолет Ан-24 «КрасАвиа» совершил посадку в Красноярске с разбитым боковым стеклом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По факту произошедшего была возбуждена проверка.

Самолет выполнял рейс Светлогорск – Красноярск (Черемшанка) с 37 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Уточняется, что стекло разбилось в кабине экипажа. Причины повреждения стекла пока не называются. О пострадавших не сообщается. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

7 октября Росавиация и Ространснадзор анонсировали массовые внеплановые проверки в региональных авиакомпаниях. Авиаперевозчиков проверят на поддержание летной годности воздушных судов, качество подготовки допуска пилотов на суда и по другим параметрам.

Вероятным поводом для проверок стало крушение АН-24 в Амурской области, причиной которого были грубые нарушения протоколов безопасности при подготовке к вылету.

Ранее в «КрасАвиа» заявили о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки.