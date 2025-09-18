Крупная российская авиакомпания подверглась атаке хакеров

Baza: в «КрасАвиа» заявили о сбое в информационных системах

Российская авиакомпания «КрасАвиа» подвергалась масштабной хакерской атаке, в работе информационной системы зафиксировали сбои. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», — говорится в посте.

Пассажиров просят следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

Авиакомпания также принесла извинения за неудобства.

В Telegram-канале «КрасАвиа» добавили, что все рейсы выполняются согласно плану. В связи тем, что онлайн-регистрация временно недоступна, людям рекомндуют приезжать в аэропорт вылета заранее, чтобы пройти регистрацию.

В конце июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

