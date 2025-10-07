Среди подельников Сулейманова оказался ранее судимый украинец

ТАСС: один из подельников Сулейманова сменил имя на Украине

Среди арестованных пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, оказался гражданин Украины Денис Зейкан. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как уточнил источник агентства, среди арестованных находится уроженец Закарпатской области, который несколько раз менял свои личные данные. Он долгое время проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль, был осужден. После освобождения вернулся на Украину и сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана.

Под этим именем он состоял в организованной преступной группе и принимал участие в покушении на убийство в 2021 году, организованном Сулеймановым.

Всего были задержаны четверо сообщников Сулейманова, а пятый скончался после ареста. Не менее трех пособников бизнесмена задержали в Дагестане.

Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря. «Теневой миллиардер» был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист заявил, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение.