Украинцы ведут «кайфовую» жизнь во время конфликта с Россией. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — сказал он.

При этом Ким признал наличие большого разрыва в качестве жизни между теми украинцами, которые находятся в глубоком тылу и теми, кто живет у линии фронта.

5 октября жительница Одессы рассказала, что руководство Украины довело население города до нищеты. По ее словам, бабушкам-пенсионеркам «просто нечего жрать», потому что они вынуждены жить на пенсию в размере 50-60 евро. Женщина отметила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках. Она добавила, что на получаемые деньги гражданам остается только выживать.

Ранее власти Украины заявили, что им не хватит денег для выплат военным.