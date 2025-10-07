На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине глава региона рассказал о «кайфующих» во время войны гражданах

Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы кайфуют во время войны
true
true
true
close
Валентин Огиренко/Reuters

Украинцы ведут «кайфовую» жизнь во время конфликта с Россией. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — сказал он.

При этом Ким признал наличие большого разрыва в качестве жизни между теми украинцами, которые находятся в глубоком тылу и теми, кто живет у линии фронта.

5 октября жительница Одессы рассказала, что руководство Украины довело население города до нищеты. По ее словам, бабушкам-пенсионеркам «просто нечего жрать», потому что они вынуждены жить на пенсию в размере 50-60 евро. Женщина отметила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках. Она добавила, что на получаемые деньги гражданам остается только выживать.

Ранее власти Украины заявили, что им не хватит денег для выплат военным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами