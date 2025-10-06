На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Часть Белгорода осталась без наружного освещения

Демидов: в Белгороде отключено наружное освещение на некоторых участках улиц
true
true
true
close
Shutterstock/zulicheg

В Белгороде отключено наружное освещение на некоторых участках улиц. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Эта временная мера, которая связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города», — написал он.

Мэр добавил, что снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи.

Ночью 6 октября стало известно, что после обстрела Белгорода почти 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Отключения затронули сам город, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Энергообъекты в регионе были повреждены при атаке ВСУ накануне вечером. Жители Белгорода рассказали, что после взрывов на юге и в центре города «моргнуло», а потом пропало электричество. В некоторых районах Белгорода начались перебои с водой.

Ранее военкоры раскрыли подробности об атаке ВСУ на Белгород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами