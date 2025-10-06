Часть Белгорода осталась без наружного освещения

В Белгороде отключено наружное освещение на некоторых участках улиц. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Эта временная мера, которая связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города», — написал он.

Мэр добавил, что снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи.

Ночью 6 октября стало известно, что после обстрела Белгорода почти 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Отключения затронули сам город, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Энергообъекты в регионе были повреждены при атаке ВСУ накануне вечером. Жители Белгорода рассказали, что после взрывов на юге и в центре города «моргнуло», а потом пропало электричество. В некоторых районах Белгорода начались перебои с водой.

