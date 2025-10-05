В Белгороде «моргнуло» после взрывов, а потом частично пропал свет

SHOT: в части Белгорода отключилось электричество и начались перебои с водой

Жители Белгорода сообщили об отключении электричества и водоснабжения. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По их словам, после нескольких взрывов на юге и в центре города «моргнуло», а потом пропало электричество.

Telegram-канал добавляет, что в некоторых районах Белгорода начались перебои с водой.

В 21:32 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности на всей территории региона.

Неделю назад ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. Тогда в городе тоже были значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы приняли «максимальные меры», чтобы переподключить все к резервным источникам питания. Вскоре Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света.