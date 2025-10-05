На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Белгородской области подтвердили повреждение энергетики в регионе

Гладков: есть повреждения энергетики, сейчас все аварийные бригады выехали на место
true
true
true
close
Depositphotos

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории Белгородского района зафиксирован очередной ночной обстрел. На данный момент, по словам губернатора, нельзя точно сказать, какое количество районов оказалось обесточено.

«Есть повреждения энергетики, сейчас все аварийные бригады выехали на место», — заявил он.

Гладков отметил, что сам направляется на место прилета для установления масштаба ситуации. Помимо этого, губернатор анонсировал срочное заседание правительства.

Глава региона подчеркнул, что медицинские учреждения были переведены на резервную генерацию.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что в Белгороде в результате налета беспилотника ВСУ пострадали два человека, в том числе ребенок. По его словам, у 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, он продолжил лечение в стационаре.

Ранее в небе над Донецком прогремел мощный взрыв.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами