Власти Белгородской области подтвердили повреждение энергетики в регионе

Гладков: есть повреждения энергетики, сейчас все аварийные бригады выехали на место

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории Белгородского района зафиксирован очередной ночной обстрел. На данный момент, по словам губернатора, нельзя точно сказать, какое количество районов оказалось обесточено.

«Есть повреждения энергетики, сейчас все аварийные бригады выехали на место», — заявил он.

Гладков отметил, что сам направляется на место прилета для установления масштаба ситуации. Помимо этого, губернатор анонсировал срочное заседание правительства.

Глава региона подчеркнул, что медицинские учреждения были переведены на резервную генерацию.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что в Белгороде в результате налета беспилотника ВСУ пострадали два человека, в том числе ребенок. По его словам, у 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, он продолжил лечение в стационаре.

