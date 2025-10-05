RusVesna: ВСУ применили РСЗО HIMARS при ударах по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Как заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, пуск ракет производился из Харькова.

Вечером 5 октября в Белгородской области оказались повреждены энергообъекты в результате атаки ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на территории Белгородского района зафиксирован очередной ночной обстрел.

Также он отметил, что медицинские учреждения были переведены на резервную генерацию.

28 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. Тогда в городе тоже были значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы приняли «максимальные меры», чтобы переподключить все к резервным источникам питания. Вскоре Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.