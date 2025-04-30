МВД объявило главреда «Дождя» Тихона Дзядко в розыск. Он покинул Россию еще три года назад

МВД России объявило главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко** в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

Главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) МВД России внесло в базу розыска. Об этом сообщает РИА Новости. В графе оснований значится лишь формулировка «разыскивается по статье УК», без уточнения по какой именно.

О возбуждении уголовного дела в его отношении ранее официально не сообщалось. Сам Дзядко заявил, что не знает, по какой статье его разыскивают.

«Но что я точно знаю, что ничего хорошего в этом нет», — отметил он.

Отъезд и блокировка

Тихон Дзядко покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала «Дождь». До своего отъезда он отмечал, что телеканал не нарушал норм российского законодательства, а сам канал продолжит вещание из России и не будет переезжать в другую страну.

Однако после этого редакция «Дождя» перебралась сначала в Латвию, а затем в Нидерланды.

В июле 2023 года Генеральная прокуратура признала филиалы телеканала «Дождь» в Латвии (SIA TV Rain) и Нидерландах (TVR Studios B.V.) нежелательными организациями.

Основанием послужили обвинения в распространении материалов экстремистского и террористического характера, дискредитации российских властей и публикации недостоверной информации о СВО . Сам телеканал продолжил работу из-за рубежа после его блокировки в России.

Весной 2025 года Останкинский суд Москвы оштрафовал Дзядко по статье 20.33 КоАП за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стал выпуск утреннего эфира «Дождя» от 13 ноября 2024 года, размещенный в Telegram без маркировки о статусе иноагента.

Кроме того, в декабре 2023 года Головинский районный суд назначил главреду штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП за отсутствие соответствующей маркировки в других публикациях. Защита Дзядко подала апелляцию на оба решения.

Журналисты-иноагенты

После начала специальной военной операции в феврале 2022 Россию покинул целый ряд журналистов и представителей СМИ, признанных иностранными агентами.

Журналист Андрей Захаров (признан в РФ иностранным агентом), ранее работавший в «Фонтанке», РБК и «Би-би-си», покинул Россию в декабре 2021 года, а в 2024 году был объявлен в розыск после возбуждения уголовного дела.

«Дождь» лишили права на вещание в Латвии. Даже в YouTube Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь»... 06 декабря 13:01

Александра Агеева, основательница издания Sota (признано в РФ иностранным агентом).Vision, уехала из России в марте 2022 года и продолжает работу в Риге.

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин (признан в РФ иностранным агентом) покинул страну в марте 2022 года после возбуждения уголовного дела, связанного с его профессиональной деятельностью.

Илья Шуманов (признан в РФ иностранным агентом), бывший генеральный директор «Трансперенси Интернешнл-Россия», уехал из России после начала СВО и был объявлен в розыск в августе 2024 года.