Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета по делу о взятке

Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО профессора Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением <...> удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гараеву обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Подробности дела уточняются.

В августе сообщалось о случае в Санкт-Петербурге, где преподаватель Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова предложил студентам заочного отделения поставить отметки за экзамен взамен на кофемашину стоимостью около 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Ранее в Брянске вынесли приговор педагогу, помогавшему нелегалам за взятки.