На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета по делу о взятке

В Москве арестовали профессора Сеченовского университета Амину Гараеву
true
true
true
close
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО профессора Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением <...> удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гараеву обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Подробности дела уточняются.

В августе сообщалось о случае в Санкт-Петербурге, где преподаватель Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова предложил студентам заочного отделения поставить отметки за экзамен взамен на кофемашину стоимостью около 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Ранее в Брянске вынесли приговор педагогу, помогавшему нелегалам за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами